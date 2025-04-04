Более двух миллионов гривен заработка за год и сотни тысяч в банке. Что декларирует семья главы Покровской ГВА Сергея Добряка

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Фото: Покровская ГВА

30 марта глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк подал декларацию за 2024 год. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра деклараций.



«Новости Донбасса» рассказывают, что семья начальника Покровской ГВА задекларировала за прошлый год.



Недвижимость



В Покровске Сергей Добряк имеет право бесплатного пользования частным домом общей площадью 222 квадратных метра. Недвижимостью владеет гражданка Украины.



В ныне оккупированной и разрушенной Авдеевке супруга Добряка декларирует квартиру общей площадью 42,9 квадратных метра.



Доходы



Сергей Добряк за 2024 год на должности главы Покровской городской военной администрации заработал 2 023 270 гривен.



Добряк также от одного из украинских банков получил проценты в размере 37 435 гривен.



Банковские счета



Начальник Покровской ГВА на счету в одном из украинских банков хранит 380 469 гривен.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что задекларировала за 2024 год семья мэра Бахмута Алексея Ревы.