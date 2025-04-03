ВСУ уничтожили российские танки на Лиманском направлении: видео

Уничтожение российского танка на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

63-я механизированная бригада ВСУ уничтожила два российских танка на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



По словам военных, первый танк, который выследили специалисты батареи управления артиллерийской разведки, был уникально поражен – дрон зафиксировал последний его выстрел перед ударом. Второй танк выследили во время передвижения и смены огневой позиции. По нему нанесли удар FPV-дроном. Машинам оккупантов не помогли даже защитные решетки.

Напомним, что украинские пилоты дронов уничтожили «Град», мост и склады российской армии в Луганской области.