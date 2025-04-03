Украинские войска уничтожили бронетехнику и пехоту ВС РФ под Покровском

Уничтоженная российская бронетехника на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

3-я бригада оперативного назначения «Спартан» НГУ уничтожила бронетехнику, укрытия и пехоту российской армии на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Для уничтожения российских целей украинские бойцы использовали FPV-дроны.



«Противник безуспешно пытается штурмовать позиции Сил обороны Украины на Покровском направлении. Оккупанты малыми группами пехоты пытаются приблизиться к украинским позициям. Захватчики постоянно ищут щели в украинской обороне, чтобы продвинуться вперед, ищут укрытия, чтобы накопить силы», – рассказали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ уничтожили российские танки на Лиманском направлении.