Армия РФ утром ударила по окрестностям Краматорска

Российская армия в пятницу утром, 4 апреля, ударила по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела повреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Сегодня около 4-х утра Россия ударила по окрестностям Краматорска. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что вечером 3 апреля российские войска, вероятно, из РСЗО «Смерч» обстреляли жилую застройку города Константиновка Донецкой области.