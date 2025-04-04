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Россия строит в Керчи десантный корабль, превосходящий размерами потопленную «Москву»

04 апреля 2025, 10:54

Россия строит в Керчи десантный корабль, превосходящий размерами потопленную «Москву»

Опубликованы спутниковые снимки российской верфи в Керчи, где, предположительно, строят один из двух десантных кораблей Опубликованы спутниковые снимки российской верфи в Керчи, где, предположительно, строят один из двух десантных кораблей

На верфи в Керчи Россия строит десантный корабль, который крупнее, чем потопленный ракетный крейсер «Москва».

Украинское военное издание Defense Express опубликовало спутниковые снимки российской верфи в Керчи, где, предположительно, строят один из двух десантных кораблей проекта 23900 класса «Иван Рогов». Об этом также пишет Newsweek.

Примерная длина корабля составит около 220 метров, а ширина – 40 метров. Корабль водоизмещением около 30 000 тонн сможет разместить до 900 морпехов, перевозить 75 единиц боевой техники, три малых десантных судна и 15 вертолетов (включая модели Ка-29 и Ка-52К). 

Длина «Москвы» составляла 186 метров, а водоизмещение – 11 490 тонн.

Первые ходовые испытания корабля отложены до 2027 года, сообщает Defense Express.

Напомним, в апреле 2022 года флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» был поражен украинскими ракетами «Нептун» и затонул.

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