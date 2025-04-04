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Российские войска за сутки 10 раз атаковала населенные пункты Донетчины: есть повреждения

04 апреля 2025, 10:31

Российские войска за сутки 10 раз атаковала населенные пункты Донетчины: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 3 апреля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, линии электропередач и газопроводы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под удар попали три района:

Покровский район. В Покровске разрушена многоэтажка. В Белицком Добропольской громады повреждены 2 дома. В Мирнограде ранены 2 человека. В Новоэкономичном Гродовской громады разрушено админздание и 4 дома, повреждены 22 дома.



Краматорский район. В Лимане повреждены 4 дома, еще 2 — в Торском. В Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 14 частных домов, многоэтажка, 12 гаражей, 3 линии электропередач, 2 газопровода, админздание и культовое сооружение; в Иванополье повреждены 5 частных домов и многоэтажка, в Новодмитровке — 7 частных домов. В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 5 объектов.



Бахмутский район. В Северске повреждено 8 домов.

Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 3 апреля, убила одного гражданского в Константиновке Донецкой области. Также пять людей пострадали в Константиновке и Мирнограде.

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