В Днепре взорвался автомобиль: пострадали чиновник и его жена

Чиновник и его жена пострадали при взрыве автомобиля в Днепре сегодня утром. Фото: Нацполиция Украины

Сообщение о взрыве автомобиля поступило в правоохранительные органы Днепропетровской области около 07:40, сообщили в Национальной полиции Украины.

Ведомство не уточняет, где именно произошел взрыв, но издание «РБК- Украина» утверждает, что речь идет о Днепре.

Отмечается, что водитель автомобиля — местный чиновник — и его жена получили ранения. Их имена не называются.

По данным источника «Украинской правды» в правоохранительных органах, пострадал глава Левобережной городской администрации города Днепр Юрий Федько.

Что стало причиной взрыва, не сообщается. Выясняются все обстоятельства происшествия.