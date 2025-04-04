РФ дронами ударила по Киевщине: зафиксированы пожары, есть пострадавшие

Россияне атаковали Киевщину. Фото: Николай Калашник

В пятницу, 4 апреля, российские войска атаковали Киевскую область с помощью дронов. В результате обстрелов вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



Как отмечается, в 7:50 в Броварском районе произошел пожар в автосалоне, уничтожено шесть автомобилей. Спасатели ликвидировали возгорание.



Кроме того, повреждено административное здание. Также на территории парковки уничтожено два автомобиля, повреждены восемь грузовиков, 11 легковушек и автобус. Кроме этого, повреждения получили помещения СТО.





Двое гражданских пострадали.



«Телесные повреждения получил 61-летний мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. В результате обстрела получил множественные ранения 37-летний мужчина — его госпитализировали», — говорится в сообщении.



Также повреждены еще две автозаправочные станции, административное здание и автомобиль.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 4 апреля запустили по Украине 78 дронов с разных направлений. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 42 БПЛА.