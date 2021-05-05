На Донетчине больница попала под обстрел

Ночью 4 мая был обстрелян город Красногоровка в Донецкой области. Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.

В результате была повреждена Марьинская центральная районная больница. В здании первого корпуса больницы разбиты окна. В этом помещении лечатся 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас сотрудники полиции проводят расследование. В администрации занимаются ликвидацией последствий обстрела.