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В Испании задержали украинца, подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане

05 мая 2021, 22:37

В Испании задержали украинца, подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане

Испанская полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к убийству не менее двух силовиков во время протестов на Майдане в 2013 году. Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск. Об этом сообщает национальная гражданская полиция Испании.

«Сотрудники Национальной полиции арестовали в валенсийском городе Пузоль беглеца, разыскиваемого на международном уровне украинскими властями, по обвинению в убийстве двух правоохранителей во время демонстрации во время беспорядков, произошедших в Киеве в 2013 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у него во время акций протестов была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.

По данным правоохранителей, расследование в отношении мужчины началось в апреле прошлого года.
Полицейские сообщили, что задержанный во время пребывания в Испании предпринимал различные меры, чтоб его не обнаружили — регулярно ездил на общественном транспорте, часто менял локации, успев побывать разных провинциях, в частности в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Последние недели до ареста мужчина провел в хижине, расположенной в отдаленной сельской местности города Пузоль.

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