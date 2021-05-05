В Испании задержали украинца, подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане

Испанская полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к убийству не менее двух силовиков во время протестов на Майдане в 2013 году. Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск. Об этом сообщает национальная гражданская полиция Испании.



«Сотрудники Национальной полиции арестовали в валенсийском городе Пузоль беглеца, разыскиваемого на международном уровне украинскими властями, по обвинению в убийстве двух правоохранителей во время демонстрации во время беспорядков, произошедших в Киеве в 2013 году», — говорится в сообщении.



Отмечается, что у него во время акций протестов была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.



По данным правоохранителей, расследование в отношении мужчины началось в апреле прошлого года.

Полицейские сообщили, что задержанный во время пребывания в Испании предпринимал различные меры, чтоб его не обнаружили — регулярно ездил на общественном транспорте, часто менял локации, успев побывать разных провинциях, в частности в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Последние недели до ареста мужчина провел в хижине, расположенной в отдаленной сельской местности города Пузоль.