Иванова: «Л-ДНР» передали списки на обмен удерживаемыми лицами

Группировки «ДНР» и «ЛНР» в апреле передали свои списки для взаимного обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявила участница делегации Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова.



«Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет», — заявила Иванова в эфире телеканала «Украина 24» в воскресенье, 9 мая.



При этом пока сложно говорить о формате будущего обмена, отметила Иванова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что по данным на 20 апреля, на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса незаконно удерживаются 280 граждан Украины, еще 258 значатся пропавшими без вести. Она подчеркнула, что украинская сторона подготовила и передала все списки в Донецк и Луганск как официальным порядком, так и неофициально, в рамках мандата омбудсмена. Но в целом, по словам Денисовой, относительно перспектив обмена пока особых надежд нет, потому что РФ блокирует этот вопрос.