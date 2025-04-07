На Покровском направлении против украинских войск действует фактически российская общевойсковая армия – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Покровское направление остается очень интенсивным. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, лишь небольшая пауза на этом направлении была в начале марта, когда российским войскам после больших потерь нужно было восстановить свои мощности.



«Сейчас они более-менее их восстановили. Там действует фактически российская общевойсковая армия. Там небольшое «плечо логистики», поэтому у них есть где «разгуляться». Они очень активно пытаются подвигаться в как сторону самого города Покровск, чтоб обходить его с запада, так и в сторону Новопавловского направления, и трассы «Покровск-Константиновка». Опять же все усилия направлены на то, чтобы их там остановить», – отметил Трегубов.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какую цену платит Россия за продвижение на Донбассе и Харьковщине.