«Пока ничего оптимистического». Денисова – о перспективах обмена пленными с «Л-ДНР»

По данным на 20 апреля, на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса незаконно удерживаются 280 граждан Украины, еще 258 значатся пропавшими без вести. Но обмена в ближайшее время не предвидится, рассказала в интервью «РБК-Украина» уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Что касается ОРДЛО, то по нашим данным, которые подтверждены СБУ, там незаконно удерживаются 280 граждан Украины, из них 236 гражданских лиц, в том числе 4 волонтера. Также – 40 военнослужащих (36 из ВСУ и 4 – из МВД), а также 4 участника добровольческих батальонов. И еще 258 человек значатся пропавшими без вести. Это самая актуальная информация на данный момент», – сообщила Денисова.



Кроме того, она привела данные относительно преследуемых Российской Федерацией по политически мотивированным обвинениям граждан Украины, сейчас таких – 133 человека.



«Из них 114 – находятся в заключении, из которых 15 – во временно оккупированном Крыму, 99 – непосредственно в РФ. На длительные сроки осуждены 66 человек, остальные 48 находятся под судом и следствием. Большинство из них, 78 человек, – это граждане Украины крымскотатарской национальности», – уточнила омбудсмен.



Она отметила, что подготовка обмена пленными к православной Пасхе, 2 мая, о которой сообщали в Офисе президента Украины, блокируется российской стороной.

«У нашей стороны желание есть, оно обсуждается на всех возможных площадках, на встречах с международными мониторинговыми миссиями, комиссарами по правам человека, с ОБСЕ. Я обсуждаю эти вопросы, чтобы давить на Россию, потому что только она принимает решение по любому обмену, с РФ или с ОРДЛО. Но на сегодня должна констатировать, что мои диалоги, которые мы проводим с так называемыми "уполномоченными по правам человека" в ОРДЛО заканчиваются тем, что никакого решения не принято в "Минске". Но в "Минске" не принимают решений, потому что РФ блокирует этот вопрос на стадии обсуждений», – сказала Денисова.



Она подчеркнула, что украинская сторона подготовила и передала все списки российской стороне, в Донецк и Луганск как официальным порядком, так и неофициально, в рамках мандата омбудсмена.



Также она рассказала, что ведутся переговоры о передаче осужденных до 2014 года украинцев, которые хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории. За 2018-2019 годы Украина забрала 386 таких осужденных, остались еще 450 таких лиц. Кроме того, в ОРДЛО остались уголовные дела в отношении 235 граждан Украины, которые были осуждены до 2014 года, потом они обжаловали приговоры в апелляции. Их успели этапировать до начала конфликта, а дела остались там. Украинская сторона договаривается о передаче этих уголовных дел, чтобы запустить процессы в апелляции.



Но в целом, по словам Денисовой, относительно перспектив обмена пока особых надежд нет.



«К сожалению, ничего оптимистического сказать пока не могу», – заключила омбудсмен.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил на встрече с послами стран «Большой семерки», что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе стоит на месте. По его словам, Украина готова со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек, в основном женщин и больных людей. Ответа от другой стороны не получили.