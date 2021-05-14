В ООН надеются, что КПВВ на Донбассе откроют в следующем месяце

Международные гуманитарные организации надеются, что движение через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе будут открыто в следующем месяце. Об этом сказала координаторка системы ООН в Украине Оснат Лубрани на пресс-конференции в Киеве.



Она подчеркнула, что сейчас сотням тысяч человек, которые живут на неподконтрольной украинскому правительству территории, чрезвычайно сложно получить разрешение на пересечение линии соприкосновения. Люди не могут приехать и получить свои социальные выплаты, пенсии, у них нет доступа к медицинской помощи и возможности проведать своих близких.



По словам Лубрани, со сложностями в пересечениии линии соприкосновения сталкиваются также и сотрудники международных гуманитарных миссий.



«Неограниченный доступ работников гуманитарных служб для оказания помощи всем, кто в ней нуждается, должен обеспечиваться по обе стороны линии соприкосновения», – подчеркнула координаторка системы ООН в Украине.



Она отметила, что несмотря на все эти вызовы, ООН вместе с гуманитарными партнерами, такими, как Международный комитет Красного Креста, продолжает оказывать поддержку населению по обе стороны линии соприкосновения.



«Мы прикладываем много усилий, чтобы восстановить эти регионы на востоке Украины, и надеемся, что уже в следующем месяце будет возможность открыть КПВВ и тем самым усилить сообщение между частями Украины», – добавила Оснат Лубрани.



По данным международных организаций, количество пересечений линии соприкосновения после введения карантинных ограничений и закрытия КПВВ снизилось на 90%.