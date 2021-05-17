Фракция «Слуга народа» одобрила кандидатуру Кубракова на должность министра инфраструктуры

Фракция «Слуга народа» на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру главы «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко.



Также сегодня Кабмин обнародовал ряд распоряжений об увольнении сотрудников правительства. В частности, Анатолия Климашевского — с должности заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Светлану Панаиотиди — с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 мая по собственному желанию, Андрея Егорова — от должности заместителя председателя Фонда госимущества по 24 мая 2021 по собственному желанию, замминистра энергетики Юрия Бойко, замминистра энергетики Александра Зорина.



Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.



Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что председатель ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.