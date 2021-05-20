Достроить «Мрію» и страну мечты: Зеленский рассказал о своей философии президента на примере самолетов

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию, посвященную итогам двух лет его пребывания у власти на заводе «Антонов» в Киеве.



По его словам, ответ на этот вопрос является его «личной философией как президента Украины». Это ответ на вопрос: что было сделано за эти два года и как он видит будущее Украины.



«Сзади меня находится наш украинский самолет "Руслан" АН-124. Последний раз мы строили такой самолет уже в независимой Украине в 1994 году. Справа от нас находится – это символически и трагически звучит – недостроенная "Мрія" Украины. Это так звучит, и в этом большой смысл. А слева – новый фюзеляж, который мы начали строить 5 месяцев назад, новый фюзеляж АН-178. Этот один из трех самолетов, который одним из первых за 30 лет независимости государство заказало "Антонову" для нашей современной украинской армии. И в этом, мне кажется, весь смысл моего видения Украины и того, что у нас происходит», – заявил Зеленский.



Президент сказал, что нужно «помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сегодня находимся и что мы будем делать».



«Думать и строить будущее, строить нашу независимость, строить нашу Украину. И вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрія", я в более широком смысле говорил бы об этом. Построить действительно страну мечты, поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается "Антонов", и чтобы она была на высоте среди других демократических развитых стран. И потому мое видение – мы будем строить страну, что мы и сейчас уже делаем. Строить, достраивать, а некоторые отрасли начинать строить с нуля», – подчеркнул Зеленский.