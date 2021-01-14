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Первую ветку «Северного потока-2» достроят в июне — Bloomberg

14 января 2021, 22:43

Первую ветку «Северного потока-2» достроят в июне — Bloomberg

Первую из двух веток «Северного потока-2» планируют достроить уже в июне 2021 года. Об этом пишет Bloomberg.

Начнутся тестовые испытания на газопроводе в территориальных водах Дании, а во второй половине января начнется восстановление уже проложенных труб в водах Дании и начнется прокладка новых.

Согласно документу-графику строительства, судно-трубопрокладчик Fortuna завершит работы в водах Дании к середине последней недели мая, после чего будет работать в немецких водах, где должно завершить строительство первой ветки до конца июня.

Ожидаемая скорость прокладки труб с помощью Fortuna составляет 400 метров в день. Также вероятно, что дата завершения прокладки может быть отложена из-за сложностей, связанных с результатами бурения и погодными условиями.

Ранее Reuters сообщал, что США готовят новые санкции против «Северного потока-2».

В ЕС норвежская организация Det Norske Veritas GL заявила, что не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за новых санкций США.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов м3 в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на более, чем 90%.

Прокладка газопровода «Северный поток-2» была остановлена год назад из-за санкций, которые ввели США против компаний, причастных к его строительству.

Россия рассчитывает достроить газопровод своими силами. 11 декабря 2020 года там заявили, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по шельфу в исключительной экономической зоне Германии.

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