В Славянске умер депутат горсовета Павел Придворов

Депутат Славянского городского совета, председатель правления ЧАО «Славянский машиностроительный завод» Павел Придворов ушел из жизни. Ему исполнилось 50 лет.
Эту информацию подтвердил «Новостям Донбасса» депутат горсовета от ОПЗЖ Иван Особов. О подробностях и обстоятельствах смерти Придворова в ОПЗЖ пока не сообщают.
По сведениям местного интернет-издания «Карачун», Придворов на днях отправился в Вену для прохождения плановой операции.
Павел Придворов был оппонентом Вадима Ляха на выборах мэра Славянска во втором туре. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и получил 10 415 голосов избирателей. Победу во втором туре выборов городского головы Славянска одержал действующий мэр Вадим Лях, получив 16 711 голосов избирателей.