Компания Кока-Кола реализует социальные программы

Компания Кока-Кола в Украине обнародовала Отчет устойчивого развития за 2020 год, в котором отражены показатели экономической деятельности и проекты социальной ответственности.



Компания уже много лет воплощает в Украине свои глобальные обязательства в области устойчивого развития, реализуя проекты в области охраны окружающей среды, развития молодежи, поддержки женщин-предпринимательниц, а с 2020 года и противостояния пандемии коронавируса.



Пандемия повлияла на различные стороны жизни, в частности, маркетинговые и социальные программы, создав новые актуальные задачи и цели. В апреле 2020 года Кока-Кола прекратила запланированные маркетинговые мероприятия по всему миру, в том числе и в Украине, и направила свои ресурсы на поддержку общин в их борьбе с пандемией и преодолением его последствий.



В течение 2020 года Обществом Красного Креста в Украине на средства Фонда Кока-Кола закуплены анализаторы крови и аппараты ИВЛ для 7 опорных больниц. Кроме того, 200 000 бутылок напитков Кока-Кола передала для медработников, пациентов с COVID-19 и уязвимых категорий населения.

Кока-Кола оказывает помощь медучреждениям

Работая на принципах социальной ответственности, компания ставит перед собой также задачу снизить количество отходов и восстановить в природе столько же воды, сколько используется в производстве собственных напитков. В рамках глобальной инициативы «Мир без отходов» в 2020 году в Украине уже собрано и переработано 43% упаковки продукции компании.



Помимо внедрения программ по уменьшению использования воды в процессе производства напитков, совершенствованию системы очистки сточных вод, компания Кока-Кола в Украине при сотрудничестве с различными организациями реализует проекты по восстановлению водных ресурсов. Так, в 2020 году Украинское общество охраны птиц совместно с Фондом Кока-Кола осуществило проект по восстановлению воды в озере Боброво Национального природного парка «Нижнеднепровский».

Производство компании Кока-Кола в Украине

Несколько лет подряд Кока-Кола в Украине поддерживает развитие молодежи, реализуя проекты, которые облегчают ей доступ к качественному современному образованию. Совместно с ОС «Освитория» компания поддерживает развитие бесплатной инновационной онлайн-платформы для подготовки к внешнему независимому тестированию – iLearn, которой в конце 2020 года воспользовались 113 000 детей.



Еще одно направление социальной ответственности Кока-Кола – поддержка экономической независимости и развития женского предпринимательства. С 2017 года уже 300 000 женщин приняли участие в проектах «Я смогу!» и получили более 1,4 миллиона гривен на развитие собственного бизнеса при поддержке фонда.



Во времена пандемии как никогда важна поддержка государства крупным бизнесам: в 2020 году компания увеличила ВВП Украины на 20%, а каждая гривна на добавленную стоимость продукции компании создала дополнительные 10 гривен в экономике страны.



Больше о проектах и деятельности компании можно узнать из отчета по устойчивому развитию Кока-Колы в Украине за 2020 год по ссылке.