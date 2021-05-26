Кулеба: Не понимаю, как можно было не пригласить Украину на саммит НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разочарован тем, что Украина не примет участия в закрытом саммите Североатлантического альянса 14 июня. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году», — сказал он.



8 мая официальный представитель МИД Олег Николенко заявлял, что ведомство продолжает диалог с партнерами НАТО относительно привлечения Украины к саммиту Альянса в июне. О том, что НАТО пересмотрит решение и пригласит Украину на саммит допускали и в Офисе президента.



На саммите 14 июня НАТО среди прочего рассмотрит также вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.