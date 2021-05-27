В Северодонецке не нашли взрывчатку, но детский праздник был испорчен

Ни в одном из вузов Северодонецка, в которых сегодня днем объявили о минировании, не нашли взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области. При этом хулиганский поступок испортил праздник последнего звонка для детей.



«Стоит отметить, что Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко базируется в одном здании с Северодонецкой общеобразовательной школой-интернатом. И именно сегодня у выпускников последний звонок, а после получения сообщения о «заминировании» это мероприятие вынужденно закончилось в сквере. Чувственный праздник прощания не только со школой, а с домом разрушил чей-то звонок», – резюмируют в полиции.



По факту ложного минирования открыты уголовные производства. Правоохранители ищут злоумышленников.



Ранее в полицию Луганской области и ГСЧС поступили анонимные сообщения о заминировании двух университетов – Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко и Восточноукраинского университета имени В. Даля.