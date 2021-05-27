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«ЛНР» готовит обращение к Лукашенко о выдаче ей Романа Протасевича – правозащитники

27 мая 2021, 17:53

«ЛНР» готовит обращение к Лукашенко о выдаче ей Романа Протасевича – правозащитники

Группировка «ЛНР» готовит письмо-обращение к Александру Лукашенко о выдаче ей задержанного журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщила руководитель Восточной правозащитной группы Вера Ястребова в Facebook.

«Вчера вечером наши источники (в адвокатском и юридическом сообществе "ЛНР") в ОРЛО нам сообщили, что поступил запрос на написание обращения от НВФ "ЛНР" к "президенту" Беларуси Александру Лукашенко про выдачу Романа Протасевича как человека, который "совершал преступления" против мирного населения подконтрольной территории НВФ "ЛНР"», – написала Ястребова. 

По ее словам, такое задание было поставлено по линии «МГБ ЛНР», вопрос контролирует лично глава «ведомства».

«Юристам поставлена задача юридического обоснования таких действий с учетом норм международного права. Юристы ОРДЛО не верят, в то, что Романа Протасевича выдадут, по их словам, это такое информационное давление», – отмечает правозащитница.

Она также добавила, что по информации источников, в ОРДЛО распространена практика арестов граждан РФ и Беларуси, некоторых задержанных передавали в страны, где они считаются гражданами.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью.

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