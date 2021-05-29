Бывший игрок «Шахтера» извинился за вождение в нетрезвом виде и ушел с телеканала «Футбол»

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук объявил о своем уходе с телеканала «Футбол 1» после инцидента с пьяным вождением. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.



Накануне нетрезвого Шевчука задержали полицейские в центре Киева, когда он ехал с празднования 85-летия клуба «Шахтер».



«Садиться за руль выпивши – категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам», – сказал он.



Шевчук извинился перед болельщиками и футбольным клубом «Шахтер», а также перед жителями Киева и полицейскими.



«Я не имею никакого морального права дальше работать на канале "Футбол", поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки», – сказал футболист.



До этого времени Шевчук был постоянным экспертом программы «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1».

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