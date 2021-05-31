В Луганской области за сутки выявили 13 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 13 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Пять новых случаев выявили в Лисичанске, четыре в Северодонецке, два в Рубежном, по одному в Новоайдарском и Сватовском районах.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 090 человек. Из них выздоровели — 23 779 (восемь за последние сутки), лечатся — 1 425, 886 умерли.



Отмечается, что уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 29,7 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 30 мая, в отдельных районах Луганской области выявили 7 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 4 774 заболевших COVID-19. Из них 4 140 человек выздоровели, а 439 умерли.