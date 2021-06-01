Главу северодонецкого «Азота» подозревают в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов гривен

Правоохранители сообщили о подозрении председателю правления частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот» по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса).



Об этом сообщил Офис генерального прокурора.



Руководителем Северодонецкого «Азота» с 2011 года является Леонид Бугаев.



По данным следствия, чиновник химического предприятия организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По указанию Бугаева в 2017 году с расчетных счетов ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи.



«Таким образом подозреваемый, действуя вопреки действующему законодательству, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц», — подчеркнули в прокуратуре.



По выводам судебной экономической экспертизы, из-за этих действий Бугаева в госбюджет своевременно не поступило более 20 миллионов гривен налога.



В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.



Северодонецкий «Азот» входит в холдинг Ostchem, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.