За прошедшие сутки, 1 июня, в Донецкой области подтверждено 112 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончались шестеро пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области зафиксировано 89 454 случая заболевания ковидом. Из них 84 412 человек выздоровели, 2 256 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 586 человек, вторую дозу — 323 человека. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 47 622 человека, вторую — 5 624 человека.