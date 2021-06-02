Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области за сутки — более 100 новых случаев ковида

02 июня 2021, 09:17

В Донецкой области за сутки — более 100 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 1 июня, в Донецкой области подтверждено 112 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончались шестеро пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области зафиксировано 89 454 случая заболевания ковидом. Из них 84 412 человек выздоровели, 2 256 — умерли от осложнений.

Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 586 человек, вторую дозу — 323 человека. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 47 622 человека, вторую — 5 624 человека.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
все новости
09:47
Лукашенко ответил на просьбу «ЛНР» передать Протасевича
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
09:17
В Донецкой области за сутки — более 100 новых случаев ковида
08:44
На Донбассе рассказали про обстрелы в первый день лета
08:18
Более 2 тысяч случаев коронавируса фиксируют в Украине второй день подряд
00:02
СНБО снова соберется на этой неделе — СМИ
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
22:23
Россия планирует поставлять газ в Европу через Украину после завершения договора
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
20:12
Россия и Беларусь обсуждают открытие авиарейсов в Крым — Лукашенко
19:13
СБУ разоблачила деятельность группы лиц, которые хотели создать «органы власти» СССР
18:29
Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия
18:04
В Дружковке произошел взрыв в квартире
17:48
В Кремле уверяют, что Россия не прекратит транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция