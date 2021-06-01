Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в том числе в «нормандском формате». Об этом он заявил перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО, передает Reuters.



«Конфликт может быть решен только политическим путем... Поставки оружия этому не помогают», — сказал Маас.



По его словам, Германия не оспаривает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но лишь в рамках политического процесса урегулирования.



Маас отметил, что с момента начала конфликта на Донбассе Германия помогла Украине на общую сумму около 2 млрд евро.

Президент Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.



Ранее глава немецкой партии «Союз90/Зеленые» призвал Германию разрешить поставки оружия в Украину. Однако в немецком правительстве ответили, что Берлин этого не будет делать, поскольку поддерживает политическое решение конфликта на Донбассе.