Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия

01 июня 2021, 18:29

Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в том числе в «нормандском формате». Об этом он заявил перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО, передает Reuters.

«Конфликт может быть решен только политическим путем... Поставки оружия этому не помогают», — сказал Маас.

По его словам, Германия не оспаривает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но лишь в рамках политического процесса урегулирования.

Маас отметил, что с момента начала конфликта на Донбассе Германия помогла Украине на общую сумму около 2 млрд евро.

Президент Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

Ранее глава немецкой партии «Союз90/Зеленые» призвал Германию разрешить поставки оружия в Украину. Однако в немецком правительстве ответили, что Берлин этого не будет делать, поскольку поддерживает политическое решение конфликта на Донбассе.

Еще по теме

Места
Германия
Прочее
Оружие

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
09:24
«ЛНР» сообщила о 7 новых случаях коронавируса
23:51
Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая
22:25
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
18:55
История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет
все новости
19:13
СБУ разоблачила деятельность группы лиц, которые хотели создать «органы власти» СССР
18:29
Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия
18:04
В Дружковке произошел взрыв в квартире
17:48
В Кремле уверяют, что Россия не прекратит транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»
17:33
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:33
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: В Минцсополитики озвучили суммы доплат в июне
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
16:02
«Суд в смартфоне»: Рада приняла закон об электронной системе досудебного расследования
15:49
В Чехии бывшего наемника «ЛНР» заочно осудили на 20 лет заключения
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
15:02
В Пенсионном фонде разъяснили, какие документы нужны для возобновления выплаты пенсии переселенцам
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
14:23
Бассейн в Мариуполе включили в «25 спортивных магнитов Украины»
13:59
В ТКГ озвучили, когда может состояться референдум по Донбассу
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция