В Мариуполе 23 июня в кафе в Приморском районе Мариуполя произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



«Установлено, что драка происходила между двумя приятелями: 30-летний мужчина несколько раз выстрелил в 27-летнего оппонента из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь», – говорится в сообщении полиции.



Полицейские изъяли пистолет, а стрелявшего задержали. За это правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Продолжаются оперативные и следственные действия.