Еще 876 случаев COVID-19 выявили в Украине

За четверг, 25 июня, в Украине выявили 876 случаев заражения коронавирусом, что на 61 случай меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 2 405 человек, а 53 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 232 790 человек. Из них выздоровели 2 160 137 пациентов, а 52 234 человека умерли.



Вчера провели 45 720 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.