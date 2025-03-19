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Британскому спецназу приказали подготовиться к развертыванию в Украине — СМИ

19 марта 2025, 15:05

Британскому спецназу приказали подготовиться к развертыванию в Украине — СМИ

Бойцы британского спецназа готовятся к развертыванию в Украине. Фото: Интерфакс Бойцы британского спецназа готовятся к развертыванию в Украине. Фото: Интерфакс

Британский спецназ приведен в готовность к отправке в Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании в связи с приближением соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает издание The i Paper.

Согласно двум источникам The i Paper, военные, которым Кабинет министров Великобритании поручил подготовить силы, приказали подразделениям спецназа готовиться к отправке в Украину.

«На прошлой неделе командному центру военного планирования Великобритании, Постоянному объединенному штабу (PJHQ), были направлены директивы начать процесс развертывания персонала и ресурсов», — отметили в The i Paper.

Приказы также касались резервистов спецназа. Они предполагают перевод личного состава в режим готовности для обеспечения исправности военной техники до получения уведомления об отправке в Украину.

Решение перевести ССО в режим готовности было принято в момент, когда Великобритания готовится принять командование над военными из группы стран, готовых поддержать соглашение о прекращении огня с Россией.

Военные эксперты отметили, что, несмотря на то, что британский спецназ не является традиционным миротворческим подразделением, его способность к быстрому развертыванию вместе с опытом в разведке и поведению на разной местности, делает его идеальным инструментом для того, чтобы возглавить «коалицию желающих».

«На этом этапе очень сложно, не зная, какой мир нужно будет поддерживать. Многое из этого будет планированием на случай непредвиденных обстоятельств, на которые нужно реагировать быстро, и самым быстрым инструментом, который есть в распоряжении Даунинг-стрит, 10 (резиденция Премьер-министра Великобритании – ред.) является спецназ», – отметил Марко Висс, профессор международной истории и безопасности Университета Ланкастера.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к долговременной миротворческой миссии на территории Украины.

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