Шахта «Покровское» разрушена российскими обстрелами

Шахтоуправление «Покровское», крупнейшая шахта в Покровске, разрушена в результате российских обстрелов. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото разрушений.
Шахта расположена в самом городе, который находится под постоянными атаками российских оккупационных войск.
Вид шахты до прихода российских захватчиков в Донецкую область. Фото: Денис Казанский
За последние сутки по данным правоохранителей Донецкой области, в результате обстрелов в регионе было зафиксировано 3 541 вражеский удар по линии фронта и жилым зонам.
Энергетическая и инфраструктурная ситуация в Покровске продолжает ухудшаться из-за непрекращающихся атак.
Ранее боец Вооружённых сил Украины заснял полностью разрушенную артиллерийскими обстрелами шахту вблизи села Удачное Донецкой области.
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