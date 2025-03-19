Шахта «Покровское» разрушена российскими обстрелами. Фото: Денис Казанский

Шахтоуправление «Покровское», крупнейшая шахта в Покровске, разрушена в результате российских обстрелов. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото разрушений.



Шахта расположена в самом городе, который находится под постоянными атаками российских оккупационных войск.

Вид шахты до прихода российских захватчиков в Донецкую область. Фото: Денис Казанский

За последние сутки по данным правоохранителей Донецкой области, в результате обстрелов в регионе было зафиксировано 3 541 вражеский удар по линии фронта и жилым зонам.



Энергетическая и инфраструктурная ситуация в Покровске продолжает ухудшаться из-за непрекращающихся атак.

Ранее боец Вооружённых сил Украины заснял полностью разрушенную артиллерийскими обстрелами шахту вблизи села Удачное Донецкой области.