«Сопротивление на Донбассе было. Не менее опасное и героическое, чем в других регионах». Дончане вспоминают митинги «За Украину!»

Проукраинский митинг в Донецке 5 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Март для многих дончан, вынужденных покинуть родной город еще в 2014 году, — месяц воспоминаний. Именно тогда, 10 лет назад, местные жители показали, что Донецк украинский, что в нем есть сопротивление, что люди готовы выходить на улицы и демонстрировать свою позицию. Даже когда это опасно. «Новости Донбасса» решили вспомнить митинги «За Украину», на которые выходили до 10 тысяч человек.



5 марта: самый масштабный митинг

«Мы начали собираться с конца ноября 2013 на Евромайдане в Донецке. Нас было немного — до 50 человек, но нам важно было показать, что мы есть. Что касается митингов, то для многих людей в Донецке это вообще были первые митинги за долгое время. Мы хотели показать, что в Донецке и области есть люди, которые не хотят "русской весны"», — рассказывает участница Евромайдана в Донецке и проукраинских митингов 2014 года Любовь Раковица.



Проукраинский митинг в Донецке 4 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Первый проукраинский митинг прошел в Донецке 4 марта. Он был довольно спонтанным. Из соображений безопасности точное время и место стало известно буквально за пару часов до начала, но, несмотря на это, людей пришло достаточно много — несколько тысяч. Они держали в руках желто-голубые флаги и плакаты с призывами к единству. Собственно, митинги в Донецке так и назывались «За единую Украину». Эта первая акция прошла спокойно и комфортно для участников. Без агрессивных пророссийских протестующих рядом, для которых противники идей сепаратизма всегда были мишенями.



Проукраинский митинг в Донецке 4 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

«Столько флагов и флажков Украины в Донецке я давно не видела. Столько позитивных эмоций и улыбок. Автомобили ехали по улице Артема, сигналили, некоторые даже вытаскивали из окон желто-голубые флаги. Здесь я не боялась. Мне казалось, что это место, где каждый защищен. Без агрессивных лиц. Все были действительно удивлены количеством. Все были счастливы от этого количества. Все обнимались и скандировали "Слава Украине!"», - вспоминает митинг журналистка Виктория Ищенко.



Проукраинский митинг в Донецке 4 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Этот первый митинг показал, что дончане, которые поддерживают целостность Украины, готовы выходить на улицы. И это, по-видимому, очень возмутило представителей так называемой русской весны. Именно поэтому на следующий день, 5 марта, когда в центр вышло, по разным оценкам, до 10 тысяч проукраинских граждан, с другой стороны площади Ленина их уже ждали пророссийски настроенные агрессивные люди. Дончане пели национальный гимн, скандировали «Донбасс — это Украина!», а представители сепаратистских движений в это время бросали в митингующих яйца, камни и дымовые шашки. Разделяла обе стороны полиция, которая тогда еще называлась милицией.



Проукраинский митинг в Донецке 5 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Сторонники России пришли на площадь Ленина в Донецке на проукраинский митинг 5 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

«Я не знаю, каким образом мне удалось не быть убитой или избитой весной 2014 года. Иначе как везением я это назвать не могу. Но журналистам моей редакции во время тех событий "титушки" разбивали камеры, равно как и коллегам из других изданий. На активистов охотились и давили — от морального прессинга (круглосуточные звонки и сообщения на телефон с угрозами, публикация персональных данных на сайтах, развешивание возле домов объявлений о радикальных преступниках, слежки и преследования) до физических нападений и избиений, уничтожения имущества», — вспоминает те времена журналистка, соорганизаторка Евромайдана в Донецке, активистка украинского сопротивления в 2014 году Екатерина Жемчужникова.



Проукраинский митинг в Донецке 5 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Проукраинский митинг в Донецке 5 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

13 марта: первое убийство

Дончане, которые жили возле площади Ленина, говорят: после 5 марта гастролеры, которых завезли в город, готовились к противостоянию с активистами достаточно тщательно.



«12 марта на площади появились люди в черной форме с наушниками. И они водили группы такие, человек по 12, рядами три на четыре в разные точки площади. А люди с камерой снимали пустую площадь с разных ракурсов», — рассказывает дончанка Марина (имя изменено — ред.).



13 марта, когда начался очередной проукраинский митинг, агрессивно настроенная толпа, как и 5 марта, стояла с другой стороны площади Ленина. Но уже не хаотично, а такими шеренгами, как их учили накануне.



Сторонники России на площади Ленина в Донецке 13 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

«На лестнице у памятника Ленину стояла палатка. И туда постоянно бегал кто-то с гарнитурой в ушах. Потом возвращался. Началось все внезапно. На Постышева стояли автозаки. К автозакам стали подбегать люди и заливать их спреем, милиционеры начали выскакивать, задыхались, были дезориентированы. А в этот момент из сквера, который за площадью Ленина, от Артема выбежала организованная толпа, они перепрыгивали через скамейки со стороны фонтана. Вот они уже были с заточками и битами», — вспоминает Марина.

Агрессивные сторонники России начали закидывать участников проукраинского митинга в Донецке яйцами и дымовыми шашками, 13 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

То есть, задачей одной части пророссийских погромщиков было отвлечение внимания полиции. Другой — нападение на активистов.



«13 марта для меня — страшное, потому что после этого я четко поняла, что Донецк уже не будет таким, как был. В тот момент в Донецке уже было достаточно опасно. Я слышала разговоры накануне в городе о нашем митинге и было ясно, что это не местные. 13 марта — это было до и после. Я после митинга была как зачарованая», — вспоминает Любовь Раковица.



Нападение на участников проукраинского митинга на площади Ленина в центре Донецка, 13 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Митинг 13 марта закончился убийством активиста Дмитрия Чернявского. 13 марта стало черным днем украинского движения в Донецке.



«Это очень поразило, казалось нереальным, что это происходит сейчас и с нами. Дмитрий был в самообороне Донецка, которая только начинала формироваться. Они держали периметр акции 13 марта, чтобы дончане могли безопасно разойтись по завершению мероприятия. Пока оно продолжалось, в нас летели яйца, бутылки, камни, светошумовые гранаты с другой стороны площади через кордон тогдашней милиции. Но в какой-то момент милиционеры просто разошлись, разорвав свой строй, специально пропуская на нашу часть площади всю агрессивную толпу с оружием, которая пришла нас убивать. Я видела, как люди с деревянными битами, в которые забивали длинные металлические гвозди, с железными дрюками-монтировками шли крушить сцену и избивать всех, кто был рядом с ней. Как избитых людей на земле добивали ногами, раздирали украинские флаги и флаги ЕС, которые у них отбирали», — рассказывает Екатерина Жемчужникова.



Нападение на участников проукраинского митинга в центре Донецка, 13 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Дмитрий Чернявский был убит несколькими ударами ножа в живот. Екатерина вспоминает: российская пропаганда сразу начала разгонять новости якобы о погибшем стороннике «русского мира», несмотря на то, что Дмитрий был известен среди медийщиков и активистов в области как пресс-секретарь местного отделения партии «Свобода».

«Утром на место гибели Дмитрия, на асфальт, еще покрытый пятнами крови и битым стеклом, дончане будут приносить цветы. К вечеру поклонники “русского мира” организуют там табличку будто бы это “Мемориал погибшему на площади Беркуту”. То есть, украв жизнь Дмитрия, они сразу начали красть память о нем», — говорит Екатерина Жемчужникова.



Нападение на участников проукраинского митинга в центре Донецка, 13 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

13 марта — наиболее яркое и трагическое воспоминание активиста и общественного деятеля Артура Шевцова. Дмитрий Чернявский был его другом и побратимом.



«Другие знакомые и однопартийцы тоже пострадали той весной. Некоторые потом погибли на фронте. Помню сплоченность, патриотический подъем и творческую изобретательность среди участников проукраинских мероприятий. Больше всего запомнились митинги 13 марта, 17 апреля и 28 апреля. Первый в связи с его трагическим завершением. Второй митинг стал самым массовым и тщательно спланированным из всех проведенных нами тогда мероприятий. Шествие 28 апреля стало последней многолюдной проукраинской акцией в Донецке, которая так же, как и 13 марта, закончилась трагически. Мало кто знает, что мы планировали также большой митинг в парке Щербакова 30 апреля, но были вынуждены его отменить», — рассказывает Артур Шевцов.



На следующий день после убийства проукраинского активиста Дмитрия Чернявского. Фото: Сергей Ваганов

28 апреля, о котором упоминает Артур Шевцов, проукраинские дончане устроили сбор возле РСК «Олимпийский», откуда отправились по улице Артема. Но агрессивные пророссийски настроенные люди начали нападать на них и избивать всех — и мужчин, и женщин. Милиция вообще не противодействовала.



Проукраинский митинг 28 апреля 2014 года в Донецке закончился нападением агрессивных сторонников Росси. Фото: Сергей Ваганов

«Я из России, дайте денег»

Дончанка Марина, которая, как уже говорилось выше, жила в доме прямо на площади Ленина, видела, как Донецк постепенно расшатывали сторонники РФ.



«Сначала одни лозунги они пытались продвинуть, у них не проходило. Они начинали "Вот Россия, Крым". Народ не реагировал, проходил мимо. Потом они пытались рассказать, что плохой Ахметов, давайте все заберем у богатых и раздадим бедным. Тоже не проходило. Я даже видела, кто вешал плакаты "ДНР". Это были местные наркозависимые. Там вообще был молодняк, для которого все эти аббревиатуры, "ДНР", ничего не значили», — вспоминает она.



Сторонники России на площади Ленина в Донецке 13 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Марина считает: именно потому, что весь город не поддержал РФ так, как планировали в Кремле, ставку сначала сделали на Славянск и Краматорск. Уже потом вернулись в Донецк. За это время пророссийские движения сформировали вокруг себя костяк местных силовиков, которые в большинстве изначально были довольно антиукраинскими или безразличными к происходящему. Дончанка Марина вспоминает такой момент. 13 марта после драки ножи и заточки агрессивная толпа бросила достаточно организованно в одном месте на улице Постышева. Потом другие подбежали и так же организованно все это унесли.



«Это было показательно. Здесь милиция пытается лентой оградить этот автобус. А тут толпа прямо на их глазах прибегает и все уносит. У этих гастролеров был сценарий. Почти сразу на площади люди с георгиевскими лентами начали на камеры рассказывать, что жители города пришли почтить память погибших беркутовцев на Майдане, а "Правый сектор" стал всех избивать. Но самое главное, о чем хочу упомянуть. Уже после митинга мы шли по улицам, и нам встретился мужчина. Открыл паспорт. Он российский. И говорит: "Дайте денег на проезд, потому что я отстал от автобуса". Мол, я вас приехал защищать, помогите», — рассказывает Марина.



Об откровенно апатичной позиции местной полиции вспоминают и другие свидетели тех событий.



«13 марта я помню, что местные власти решили к каждому журналисту поставить по два милиционера, чтобы те, так сказать, защищали. Они были в гражданском и только мешали, потому что просто ходили хвостом. Я помню, как агрессивная толпа напала на наших активистов, запах газа, тот автобус, в котором они были заблокированы, а потом как их били. Эти милиционеры просто смотрели, они ничего не делали. Когда я спросила, как они могут просто стоять, они ответили, что приказа не было. Когда началась война, я часто думала, что, наверное, эти двое присоединились к "ДНР". Возможно, уже погибли из-за амбиций Путина», — говорит журналистка Виктория Ищенко.



Нападение на участников проукраинского митинга в центре Донецка, 13 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

«Наша борьба за Украину в тех условиях была абсолютно необходима»





Любовь Раковица говорит: весной она уже понимала, что изменить что-то практически невозможно.



«Для меня было важно показать, что мы есть. Что Донецк не с Россией, что Донецк за Украину. Это было самое важное. Но уже был пожар в Крыму, и было ясно, что ничего хорошего не будет. Не было иллюзий. Я не думаю, что если бы вышли десятки тысяч, то сильно изменилось бы. Это зависело от России. А у нас была слабая армия. Украинцы могут творить историю, но тогда все это зависело уже не от нас», — рассказывает Любовь Раковица.



Проукраинский митинг в Донецке, 13 марта 2024 года. Фото: Сергей Ваганов

В тоже время через 10 лет после оккупации своих родных городов большинство участников проукраинских митингов в Донецке говорят: они все же верили, что эти акции могут что-то изменить.



«Перед нами был пример Евромайдана, который закончился буквально за неделю до начала противостояния с пророссийскими активистами. Мы выдержали три месяца тяжелой ежедневной борьбы и победили. Поэтому мы сочли нашу борьбу за Украину в тех условиях абсолютно необходимой», — делится мнением Артур Шевцов.



Он уехал из города 2 мая 2014 года после того, как в центре Донецка захватили в плен одного из лидеров самообороны Николая Якубовича.



«В плену уже были мои однопартийцы из Константиновки — Артем Попик и Ярослав Маланчук. А еще за две недели до этого был похищен и убит депутат Горловского городского совета Владимир Рыбак, которого я тоже знал лично. Я понял, что нас — украинских активистов — будут отлавливать и убивать, поэтому принял решение уезжать из города», — говорит Артур Шевцов.



Проукраинский митинг в Донецке, 13 марта 2024 года. Фото: Сергей Ваганов

Никто из опрошенных весной 2014 года даже не представлял, что Донецк ждет оккупация, а Украину — война. Но участники тех митингов говорят: выходили на улицы не зря.



«Евромайдан в Киеве сменил, как минимум верхушку власти, начал слом той системы, изменил вектор движения от РФ к ЕС. Евромайданы в регионах тоже были об этом. Но когда Евромайдан в Донецке перестал выходить из-за опасности, то в противовес "русской весне" появились митинги за украинский Донецк. Люди исходили из желания показать, что Донецк — это Украина, и что они могут хотеть перемен внутри своей страны, но что они точно не хотят становиться частью России. О героическом сопротивлении украинцев Херсонщины мы многое видели и слышали в 2022 году. Но почему-то принято считать, что сопротивления жителей Донбасса, Луганской области и Крыма не было в 2014 году. Хотя оно было. Не менее опасное и не менее героическое», — говорит Екатерина Жемчужникова.



Проукраинский митинг в Донецке 5 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

В общем марте-апреле 2014 года в Донецке прошло пять проукраинских митингов.



«Я не жалею, я верю, что когда-нибудь вернусь в Донецк, на наш Майдан к памятнику Шевченко и мы там все обнимемся. Когда-то это будет», — надеется Любовь Раковица.