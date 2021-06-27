«ДНР» заявила о 22 новых случаях ковида и 12 смертях

За прошедшие сутки, 26 июня, так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 22 заболевших коронавирусом и 12 летальных случаев.



Всего по состоянию на 27 июня формирование признало 42 765 случаев заболевания инфекцией COVID-19. Из них на лечении — 3783 пациента, 35 752 человека выписаны, летальных случаев — 3 230.



За сутки выявлено 57 случаев пневмоний, на 24 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 39. Всего на лечении 1085 пациентов с пневмониями, из них 557 на кислородной поддержке (+17 за сутки).



Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1959 пациента, ранее переболевших Covid-19.