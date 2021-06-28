Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области выявили три случая коронавируса

28 июня 2021, 14:02

В Луганской области выявили три случая коронавируса

За воскресенье, 27 июня, в Луганской области лабораторно подтверждены три новых случая COVID-19 — по одному в Северодонецке, Кременной и Марковке. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

О новых летальных случаях не сообщается.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 26 559 человек. Из них выздоровели — 25 347, лечатся — 27, умер 941 человек.

В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболели 1084 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1072.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,3 (при пороговом 60).

«Минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал две смерти вследствие осложнений из-за коронавируса. За все время пандемии в ОРЛО подтвердили 5 114 заболевших ковидом. Из них 4 468 пациентов выздоровели, а 475 умерли.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:27
Подконтрольные «ЛНР» Ровеньки остаются без водоснабжения уже почти неделю
10:21
«ЛНР»: Из-за аварии более 600 абонентов в Перевальске и Сорокино — без электричества
09:23
«ЛНР» подтверждает 475 смертей от коронавируса
23:19
Донбасс. Итоги недели 21 — 27 июня
21:25
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
14:26
«ДНР» заявила о 22 новых случаях ковида и 12 смертях
13:08
Боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины
11:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом
10:24
«ДНР»: Жительница Горловки получила ранение в ходе обстрела
21:00
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
17:19
В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в Алчевске из-за взрыва
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 28 июня
15:05
«ДНР» сообщила о 239 заболевших и 8 умерших от коронавируса за сутки
09:33
«ЛНР» сообщила о 14 новых случаях коронавируса
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 июня
все новости
15:24
Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной соглашения о совместном авиапространстве
14:27
Подконтрольные «ЛНР» Ровеньки остаются без водоснабжения уже почти неделю
14:02
В Луганской области выявили три случая коронавируса
13:18
Денисова: В местах заключения в РФ и на оккупированных территориях содержится более 400 украинцев
13:05
Кравчук не смог посетить торжественное заседание по случаю Дня Конституции
12:31
В Донецкой области подтверждено 90 570 случаев коронавируса
12:03
Зеленский объявил, что вносит в Раду законопроект о Большом гербе Украины
11:58
В Минагро рассказали, как защитят рынок продажи земли от представителей «Л-ДНР» и россиян
11:24
В СБУ объяснили, почему Киркорова исключили из «черного списка»
11:20
В Украину впервые привезут Конституцию Пилипа Орлика из Швеции
10:21
«ЛНР»: Из-за аварии более 600 абонентов в Перевальске и Сорокино — без электричества
09:55
На Донетчине 13 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды
09:23
«ЛНР» подтверждает 475 смертей от коронавируса
09:14
Лазебна: Жители ОРДЛО с 2014 года не получили около 900 млрд гривен пенсий
08:52
На Донбассе обстрелов с начала суток не зафиксировали
все новости
ВИДЕО
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция