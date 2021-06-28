В Луганской области выявили три случая коронавируса

За воскресенье, 27 июня, в Луганской области лабораторно подтверждены три новых случая COVID-19 — по одному в Северодонецке, Кременной и Марковке. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



О новых летальных случаях не сообщается.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 26 559 человек. Из них выздоровели — 25 347, лечатся — 27, умер 941 человек.



В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболели 1084 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1072.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,3 (при пороговом 60).

«Минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал две смерти вследствие осложнений из-за коронавируса. За все время пандемии в ОРЛО подтвердили 5 114 заболевших ковидом. Из них 4 468 пациентов выздоровели, а 475 умерли.