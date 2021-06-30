Штаб: Боевики трижды стреляли и использовали БПЛА

С начала текущих суток, 30 июня, на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Боевики открывали огонь вблизи Золотого-4, Новоселовки и Новгородского. При обстрелах они использовали гранатометы различных систем и минометы 82-го калибра.



Кроме того, в Луганской зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



«БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет», — говорится в сообщении.



Используя координационный механизм украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.