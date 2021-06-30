Первое отделение Новой почты в родном поселке Николаевка на Донетчине Андрей Дорофеев открыл 8 лет назад. «Ради интереса», — признается предприниматель, сеть которого к нынешнему времени насчитывает уже 22 почтовых отделения на Донбассе, открытые ним по франшизе.



До этого инженер-энергетик занимался разным бизнесом еще с 90-х — ремонт электрооборудования, ресторанный бизнес и даже был владельцем собственного ночного клуба. Сегодня сеть почтовых отделений — это основной бизнес Андрея. Но на старте в логистике предпринимателю, создавшему в городах и селах региона 50 рабочих мест, пришлось разбираться с нуля. Теперь он охотно делится опытом, как создать собственное дело с мощным партнером, сколько нужно инвестировать и что нужно знать.



Первое отделение открыл случайно



Андрей Дорофеев занимался бизнесом еще с 90-х. Что только не делал: ремонтировал электрооборудование, пробовал себя в ресторанном бизнесе и даже открыл ночной клуб.



В 2011 году первая Новая почта открылась в соседнем Краматорске, потом — в Славянске. Андрей получил там несколько посылок и удивился контрасту. Операторы не хамили, посылки приезжали быстро, а отделения были современными и чистыми.



Тогда предприниматель подумал: жаль, что в родном поселке такой почты еще нет. Решение пришло неожиданно: почему бы не открыть отделение самому? Оказалось, у Новой почты есть франшиза. Местные предприниматели могут получить у компании право использования ее бренда, вложиться в аренду помещения и покупку техники, и открыть отделение Новой почты в своем населенном пункте.



У Андрея уже было свое помещение и небольшой автомобиль. Оставалось докупить мебель и компьютеры. Не нужно было даже платить паушальный взнос, то есть плату за пользование брендом, как это часто бывает у франшизы. Казалось, звезды сошлись, надо пробовать.



«Я выбрал населенный пункт, заполнил анкету на сайте Новой почты, получил «зеленый свет» на открытие и стал франчайзи-партнером Новой почты. Первоначальный взнос платить не нужно, поэтому стартовать достаточно легко. Но нужно знать основы ведения бизнеса, быть готовым выполнять стандарты компании и работать в команде. У компании-франчайзера много требований, потому что она заботится о своей репутации. Есть много стандартов, которые должны быть выполнены. Это относится и к помещению, и к оборудованию, и к вывеске и т.д. Теперь я сам смог открывать отделения, возить посылки для клиентов Николаевки и зарабатывать на этом. В открытие первого отделения вложил 4 000 долларов», — вспоминает Андрей.

Первое отделение Андрей Дорофеев открывал «для себя»

Вплотную заниматься логистическим бизнесом он не планировал. Существующий бизнес Андрея был прибыльным, дела шли хорошо. «Можно сказать, открыл "карманное" отделение для себя», — смеется он.



Через несколько месяцев вышел в "плюс"



Открыв отделение в своем поселке, Андрей взял на работу одного оператора. Сразу же оформил его на работу официально, чтобы платить «белую» зарплату — это обязательное требование Новой почты.



Первое время посылки привозил и отвозил сам — трижды в неделю. Новая почта помогала организационно: оформлять договора, обучать сотрудника. Компания следила, чтобы в отделении придерживались стандартов обслуживания, сроков доставки и правильно упаковывали посылки. Это важно для репутации бренда.



«Поначалу объемы были небольшие — за один раз возили по 30-50 посылок. Так продолжалось месяца три. Дальше дела пошли поживее, спустя несколько месяцев вышли в "плюс"», — рассказывает Андрей.



Новые клиенты приходили по «сарафанному радио».



«Мы практически не тратили денег на рекламу. Николаевка – поселок маленький, 8 тысяч населения. Меня там все знали. Бренд Новой почты уже известный, надо было только дождаться, чтобы люди узнали об отделении», — вспоминает бизнесмен.



Первую прибыль он вложил в развитие — купил микроавтобус, в небольшую личную машину посылки уже не помещались. Потом решил: почему бы не открыть еще пару отделений, если все идет так неплохо?



«Новая почта, увидев, что дела у меня идут хорошо, предложила развивать этот регион в ближайших селах и поселках. Поэтому вскоре я открыл отделение в соседнем Лимане, а спустя два месяца и в Святогорске», — рассказывает Андрей.



Из-за войны потерял основной бизнес



Два года дела у Андрея Дорофеева шли хорошо. Но в 2014 году по Донецкой и Луганской областях началась война. Управлять отделениями стало сложно: Славянск захватили, отделение в нем закрылось, в Николаевке и соседней Семеновке шли бои.



«Чтобы не подвергать водителей опасности, сел за руль сам. Оператор в Николаевке выходила на работу в оговоренное время, я приезжал забирал посылки и отвозил их в Изюм, это в соседней Харьковской области. Туда приходили посылки после закрытия отделения в Славянске, — рассказывает предприниматель. — В день проезжал до 17 блокпостов, по дороге видел горящую боевую технику и разрушенные дома».



Стресс был таким, что Андрей несколько дней не выезжал из Николаевки. Потом пришел в себя и снова взялся за дело.



«Люди ждали посылок! Для многих Новая почта стала чуть ли не единственным источником коммуникации с родственниками на территориях, подконтрольных Украине», — рассказывает Андрей Дорофеев.



За год посылок стало на четверть больше



Со временем украинская армия отвоевала Славянск. Жизнь понемногу налаживалась. Центральное отделение Новой почты в этом городе снова открылось. Посылок становилось все больше. Люди приходили в себя и возвращались к нормальной жизни. Заработок у Андрея рос — на тот момент у него было 12 отделений Новой почты. В среднем, он зарабатывает 30% от каждой услуги или операции. К примеру, если человек платит за доставку 60 грн, предприниматель заработает до 20 грн.



«Практически все заработанные деньги инвестировал в развитие: купил в Лимане новое помещение, открыл второе отделение в Святогорске, а отделение в Николаевке переехало в более просторное помещение с капитальным ремонтом», — отмечает Андрей.

Предприниматель намерен расширять бизнес

Сейчас логистический бизнес у Андрея Дорофеева — основной и единственный. У него уже 22 отделения по всему Донбассу. Полгода назад, 1 декабря, он открыл второе отделение в Лимане, а в марте 2021 года — третье. Останавливаться на достигнутом Андрей не собирается и планирует открыть четвертое отделение.



Если возникают проблемы или вопросы — помогает территориальный менеджер Новой почты.



«Все работает, как швейцарские часы. Руководители отделений занимаются операционной работой, я открываю новые отделения, начисляю зарплаты и плачу налоги, слежу за состоянием автопарка», — говорит предприниматель.



Андрей с оптимизмом смотрит в будущее: только за этот год объем отправок вырос на 25%.



«Мы уже отправляем посылки дважды в день, раньше отправляли один раз. Уже даже из Львова к нам приходит посылка в течение суток», — говорит предприниматель.



Сейчас из 8500 отделений Новой почты по всей стране по франшизе работают 6700. До этого года компания открывала отделения в населенных пунктах от 2000 жителей, теперь собирается охватить села от 1000 человек. Андрею Дорофееву это только на руку: в Донецкой области хватает сел, жители которых ждут открытия Новой почты, чтобы не ездить за посылками в район.