Двум организаторам тюрьмы «Изоляция» в Донецке сообщено о подозрении

Двум организаторам тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке сообщено о подозрении в нарушении законов ведения войны и торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Один из подозреваемых — житель поселка Зуевка, по данным следствия, ранее служил во французском Иностранном Легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии. В 2014 году занял должность руководителя центра спецопераций «министерства государственной безопасности ДНР».



«Вместе со своим заместителем — бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.



Отмечается, что подозреваемые участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые придерживаются активной проукраинской позиции.



«Вместе с подчиненными участниками НВФ РФ они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях», — сообщают украинские правоохранители.



Такие действия являются нарушением требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, Дополнительного протокола от 08.06.1977 к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).



В прокуратуре заявили, что ключевой руководящий состав тюрьмы и основные исполнители преступлений, которые там совершались, уже разоблачены. Заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших.

Тюрьма «Изоляция» отличается от обычного следственного изолятора «ДНР» более суровыми условиями содержания и пытками. Кроме того, такой тюрьмы в системе ОРДО формально не существует, что используют боевики для «внесудебных» задержаний. Вместе с проукраински настроенными жителями там сидят бывшие «военнослужащие ДНР». Также в «Изоляции» практикуют принудительные работы.