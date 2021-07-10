На неподконтрольной Донетчине от коронавируса умерли еще 14 человек

В отдельных районах Донецкой области за последние сутки выявили 156 новых случаев заболевания коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 14 человек.



Всего с начала пандемии на неподконтрольной Донетчине ковидом заболели 44 534 человека. На лечении (стационарном и амбулаторном) остаются 3 681 пациент, выписаны – 37 484 человека, умерли – 3 369.



За сутки выявлено 93 случая пневмоний, на 21 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 76. Всего на лечении 1092 пациента с пневмониями, из них 533 на кислородной поддержке (+31 за сутки).