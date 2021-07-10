Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:
- Активизация архитектора «русской весны» Суркова, массовая выдача российских паспортов не только в Донецке и Луганске, но и по всей Украине: К чему готовится Кремль?
- Украина, США ивоенные 30 стран провели учения в акватории Черного моря. Россия угрожала британскому кораблю и начала тестировать ПВО аннексированного Крыма.
- Можно ли выехать на подконтрольную Украине территорию из Донецка через КПВВ «Станица Луганская», чтобы не ехать через Россию. Разбор