Суд арестовал бывшего замглавы Минобороны с альтернативой залога почти в 500 миллионов гривен

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 миллионов гривен бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому по делу о поставках некачественной военной техники.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственное бюро расследований.



В Бюро подчеркнули, что таким образом Печерский суд избрал меру пресечения уже четырем подозреваемому по делу о продаже некачественной военной техники Вооруженным силам Украины.



Ранее ГБР уведомило о подозрении чиновников предприятия «Кузня на Рыбальском» и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.



По данным следствия, глава правления «Кузня на Рыбальском» подговорил заместителя министра обороны Украины заключить госконтракт именно с его предприятием.

Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства «Богдан Моторс», которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах.



Сумма ущерба по двум эпизодам, как считает следствие, составляет более 475 миллионов гривен.



Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 годов), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 годов), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018-2019 годов). Уведомлен также о подозрении глава правления «Кузни на Рыбальском».