70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►

Село Звановка находится в 30 километрах от Бахмута Донецкой области. В 1951 году сюда, как и в соседние Верхнекаменское и Раздоровку, депортировали жителей западной части Украины.



340 семей этнических меньшинств лемков и бойков были вынуждены начать свою жизнь с чистого листа. Потомки лемков и бойков десятилетиями сохраняли свои традиции, но уже считают Донбасс своим домом. В процессе децентрализации они смогли создать свою громаду, чтобы не только сохранять и развивать свою культуру, но и идти в ногу со временем, реализуя новые проекты. Но реформы — это не мгновенное решение проблем. Некоторые трудности в жизни села присутствуют. И для того, чтобы их устранить, нужны усилия всей громады.



Пока одни жители высказывают разочарование децентрализацией, другие активно работают над улучшением Звановки. В этом году они собрались в сельском клубе в день 70-летия депортации.



«Новости Донбасса» отправились в эти села, чтобы поговорить с теми, кто пережил насильственное переселение, и с их потомками, познакомится с культурой и традициями лемков и бойков, и рассказать их истории. Подробности — в видео.