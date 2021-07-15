Штаб: Трое военных пострадали в результате обстрелов на Донбассе

С начала текущих суток, 15 июля, на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, еще один — боевое травмирование. Об этом сообщили в штабе ООС.



Боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Причепиловки, а из ракетных комплексов — возле Новоалександровки.



В результате обстрелов два военных получили ранения, один — боевое травмирования. Они находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья — удовлетворительное.



«Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.