Убийство «Сармата»: одного из обвиняемых приговорили к 11 годам тюрьмы, остальных оправдали

Суд вынес приговор по делу об убийстве добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко с позывным «Сармат». Об этом сообщает hromadske.



Так, за убийство осудили только стрелка Артема Матюшина, его приговорили к 11 годам тюрьмы. Суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года.



Матюшин также должен уплатить 700 тысяч гривен морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1241 гривну ежемесячно до достижения ее совершеннолетия. Других вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина суд оправдал из-за недостаточности доказательств.



Судьи заявили, что большинство доказательств, которые полиция приобщила к материалам дела, являются недопустимыми, но не доказывают вину обвиняемых.



Кроме Матюшина, к трем годам и одному месяцу приговорили Виктора Власюка, но тюремный срок он будет отбывать за хранение каннабиса и 11 боевых патронов. Суд также присоединил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и причисляет время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.



Кроме убийства Олешко, оружия и наркотиков в деле был эпизод по разбойному нападению на семью днепровских судей. Власюк привлек Мовчана, Зеленкина, Кузнецова и Смирнова проникнуть в дом судей и забрать 1,5 миллиона гривен и имущество. По этому эпизоду всех оправдали из-за недоказанности преступления.



Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве «Сармата» сначала были задержаны пять человек — четырех из них около Васильевки Запорожской области.



В декабре 2018-го был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко — бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. По версии полиции, он мог быть одним из заказчиков. Сам Бродский заявлял, что не был знаком с Олешко.



В феврале 2019 года во Львове задержали подозреваемого в соорганизации — Виктора Власюка. Он, по данным следствия, является лидером преступной группировки из Днепра, бывший член батальона «Торнадо» и мог предоставить людей из своей группы для совершения убийства.



Производство по вероятному заказчику убийства выделено в отдельное. Заказчика до сих пор не установили, следствие продолжается.