На Луганщине открыты еще два центра массовой вакцинации

В Луганской области развернуто два дополнительных центра массовой вакцинации. Об этом сообщает Луганская ОГА.



Отныне на подконтрольной властям территории области действует 4 центра массовой вакцинации от COVID-19. Новые пункты вакцинации открыты в Сватово и Новоайдаре. Еще два действуют в Северодонецке и Старобельске.



С 22 июля все они будут работать ежедневно, а не на выходных, как это было раньше.



На сегодня в области действуют 13 мобильных бригад, работают 52 пункта прививки.



С начала прививочной кампании на Луганщине сделано 75 231 прививку. Первую дозу получили 42 965 человек, вторую — 32 266 человек.



В наличии есть вакцины AstraZeneca (2500 штук), Coronavac (6167), Comirnaty — (1936).