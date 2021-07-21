По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтвердили 39 случаев коронавируса. Всего на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 91 167 человек: 88 390 пациентов выздоровели, а 2 375 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 226 случая коронавируса. От осложнений скончались 18 пациентов. Группировка «ДНР» признает 46 035 заболевших: выписаны — 39 435 человек, летальных случаев — 3 473.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 28 новых случаев COVID-19, зафиксирована одна смерть. Всего ковид подтвержден у 26 906 жителей области: выздоровели — 25 668 человек, умерли — 962.



Группировка «ЛНР» заявила о четырех смертях среди пациентов с коронавирусом и 95 новых случаях. Всего формирование подтверждает ковид у 5 950 человек: выписали 4 861 пациента, умерли — 530.



Политика



США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.



Среди прочего, Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода. Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.



Советник Государственного департамента США Дерек Шолле считает, что участие Соединенных Штатов в нормандском формате не поможет решить проблему конфликта на Донбассе.



В Трехсторонней контактной группе создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии соприкосновения.



Общество



Группировки «ДНР» и «ЛНР» приказали внести статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» в образовательные программы подконтрольных им вузов.



Во временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей доставлена очередная партия гуманитарной помощи.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения гражданского объекта в подконтрольной боевикам поселке Еленовка Донецкой области.

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