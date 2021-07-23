«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило шесть тысяч

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 93 новых случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончались трое заболевших ранее. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



По состоянию на 23 июля формирование признало 6 087 случаев заболевания ковидом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4 936 человек, 540 умерли.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.