На Луганщине микроавтобус «Станица Луганская – Харьков» слетел в кювет, пять человек госпитализированы

ДТП произошло под Новоайдаром. Фото: полиция Луганской области

На Луганщине сегодня, 23 июля, произошло ДТП на автодороге возле Новойдара. Водитель микроавтобуса с шестью пассажирами не справился с управлением, машина съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Как уточняется, авария произошла примерно в 15:50 на автодороге Н-21 «Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк».



Микроавтобус «Мерседес спринтер» под управлением 55-летнего водителя двигался из Станицы Луганской в Харьков.



«Двигаясь по указанной автодороге в направлении Харькова, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет. В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.



Пострадавшим на месте происшествия была оказана медицинская помощь, пятеро из них доставлены в больницу.

Пассажиры получили травмы. Фото: полиция Луганской области

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).