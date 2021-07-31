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В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим

Обновлено
31 июля 2021, 22:47

В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим из окна напротив ТЦ «Дрим Таун». Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

При этом мужчина снимал то, что делал, на видео. Он называл людей, по которым стрелял, «хохлами», употреблял нецензурные выражения и заявлял, что «пошел служить в ДНР во имя матушки-России и Владимира Путина».

Полицейские определили стрелка и пришли к нему домой. Во время допроса он заявил, что это была «шутка» и он «не очень понимал, что говорит». По словам мужчины, ему хотелось, чтобы «было смешно».

Правоохранители установили, что стрелок родом из Марьинки Донецкой области.

«Нарушитель задержан. В Украине такое поведение не допустимо», – подчеркивают в Патрульной полиции.

Какой именно тип оружия использовал мужчина, в полиции не уточнили.

 

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