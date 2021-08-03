Украина получит бесплатный транш от МВФ накануне Дня независимости

Украина получит от Международного валютного фонда более 2,7 миллиардов долларов безвозмездно и без дополнительных условий. К такой договоренности пришли Офис президента с Фондом.



Совет управляющих МВФ принял такое решение, чтобы помочь «в восстановлении мировой экономики, пострадавшей вследствие пандемии коронавируса», – передает пресс-служба ОП.



Всего между странами будут распределены специальные права заимствования (СПЗ) на сумму 650 миллиардов долларов.



В официальном сообщении МВФ отмечается, что это – самое крупное распределение СПЗ в истории фонда.



«Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Особенно это поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19», – заявила Кристалина Георгиева.



Как ожидается, Украина получит транш 23 августа.



Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для государства очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.



«Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Это я подчеркнул во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой», – сообщил Зеленский.