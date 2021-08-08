«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки медики зарегистрировали 109 новых случаев заражения коронавирусом. Пять человек умерли от осложнений болезни, сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».



Всего с начала пандемии «ЛНР» подтвердила 7 272 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них умерли – 645 человек, выздоровели – 5 743 человека.



Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.